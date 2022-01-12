Новости на 12 января

С 12 января будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы.

С 12 по 14 января торги будут проводиться в следующем режиме:

— торги ценными бумагами на фондовом рынке с 11:30 до 15:30 по времени Нур-Султана

— торги иностранными валютами на валютном рынке с 10:15 до 15:00

— на фондовом рынке первая клиринговая сессия будет проводиться с 13:00 до 14:30, вторая клиринговая сессия с 15:30 до 17:00

— на валютном рынке итоговая клиринговая сессия будет проводиться с 15:00 до 17:00.





С 12 января в Казахстане возобновят работу обменники.





В Алматы начали работу первые банковские отделения Halyk Bank для физических и юридических лиц.

Адреса открытых отделений Halyk Bank:

— ул. Розыбакиева, 101 — для обслуживания физлиц

— ул. Гагарина, 135/8 — для обслуживания физлиц

— ул. Гагарина, 135/8 — для обслуживания юрлиц.

В целях обеспечения населения наличными средствами в Алматы и Талдыкоргане сотрудниками банка запустилась инкассация банкоматов Halyk Bank.

12 января в Алматы будут работать более 24 отделений Halyk Bank. Режим работы с 09:00 до 17:00.

Актуальную информацию можно получить на сайте halykbank.kz.





Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси в Нур-Султан 12, 14 и 16 января, и из Баку 13 и 16 января. Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в офис продаж авиакомпании в Тбилиси по номеру +995 322 51 49, в Баку +994 50 670 45 00.





Отделения ForteBank поэтапно возобновляют работу в Казахстане, за исключением городов Каскелен, Тараз, Талдыкорган. Также возобновляется кредитование физических лиц и доставка карт, заказанных через мобильное приложение. Перечень работающих отделений можно уточнить на сайте forte.kz. Режим работы: с 09:00 до 17:00.

Банкоматы и терминалы работают в большинстве регионов. Установлен лимит на снятие денег — 200 000 тенге с одной карты Forte в сутки. Доступны платежи и переводы денег в приложении.





Холдинг Chocofamily сообщил, что работу в Казахстане возобновляют следующие проекты: Chocofood, «Рядом», Lensmark, Chocolife.me, «Рахмет», iDoctor, «Ракета».





12 января в Казахстане заработают все спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам, кроме учреждений Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.





Во всех регионах Казахстана полностью восстановлены городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов.





В связи с приостановлением работы аэропорта города Алматы авиарейсы перенаправлены в город Нур-Султан. Для пассажиров будут организованы спецрейсы маршрутных автобусов сообщением Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев — вокзал «Нурлы жол» с 21:00 до 06:00 с интервалом 30-60 минут.





Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало режим работы банков с 11 по 19 января.













В Нур-Султане некоторые предприятия освободят от арендной платы на период ЧП. Это предприниматели, работающие по программе «1000 мест. Уличная торговля» и арендующие помещения у «Социально-предпринимательской корпорации Astana».