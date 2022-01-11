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Новости на 11 января
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Сегодня в 09:47

Новости на 11 января

10 января возобновил работу call-центр Агентства по регулированию и развитию финрынка. Казахстанцы могут узнать о работе банков и других финансовых организаций по номеру +7 727 237 10 00.


С 10 января функционирование практически всех подразделений ЕНПФ, кроме Алматы и Кызылорды, возобновлено. Офисы работают с 09:00 до 16:00. В дистанционном режиме работают отделения в населенных пунктах Мерке, Шу и Кордай Жамбылского областного филиала. Контакты: 1418.


С 10 января Jusan Bank поэтапно возобновляет работу своих филиалов и отделений во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. Режим работы и адреса действующих отделений можно уточнить по номеру 7711.


Палата предпринимателей рекомендует предпринимателям позаботиться о том, чтобы получить заключение об ущербе от уполномоченных органов или частных оценочных компаний. И только после этого приводить в порядок места разрушений. Это поможет избежать сложностей при доказывании объема ущерба.


Предприниматели и бухгалтеры теперь могут работать в «облачной» бухгалтерии 1C:Fresh без интернета по аналогии с банковскими приложениями. Если вы не можете подключиться к 1C:Fresh просим сообщить в службу поддержки «1С Казахстан»: +7 7172 954 240 (вн.213), +7 705 125 00 43, support@1cfresh.kz.


Российские вузы готовы организовать дистанционное обучение для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в РФ.


«Казахтелеком» открыл доступ к фильмам, мультфильмам и документальным фильмам для казахстанцев, которые остались без интернета. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте tv.telecom.kz, а затем зайти в раздел «Архив».


Сервисы Aviata.kz стали доступны без Интернета. Это позволяет покупать авиа- и ж/д билеты, а также оставлять заявки в личном кабинете даже без Интернета, а сотрудникам компании быстрее оформлять возвраты и обмены по обращениям клиентов.


В Алматы заработали ЦОНы. Клиентам доступны все услуги кроме оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг. Режим работы: с 09:00 до 18:00.


С 11 января в Алматы запустят еще несколько автобусных маршрутов. Будет осуществлять движение 41 маршрут: 34, 118, 38, 38а, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65, 56, 63, 63а, 77, 79, 92, 2, 12, 55, 32, 5, 5а, 86, 59, 44, 119, 4, 95, 8, 98, 18, 19, 99, 7, 57, 112, 126, 60, 22, 62.

12 января в Алматы на маршруты выйдет весь общественный транспорт.


11 января планируется выполнение следующих репатриационных рейсов, время местное:

19:30 Коломбо — Нур-Султан (CMB-ALA)

19:00 Мале — Нур-Султан (MLE-ALA)

10:40 Пхукет — Нур-Султан (НКТ-ALA).


Также 11 января россияне смогут вылететь из Алматы в аэропорт «Чкаловский», Московская область. Сбор в терминале аэропорта с 09:00 до 15:00.


11 января из/в Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов: Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются.

Из/в Актау, Шымкента, Туркестана планируется выполнение 8 международных рейсов в ГОА, Стамбул, Махачкала, Грозный.

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#астана #казахстан #алматы #новости #нурсултан
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