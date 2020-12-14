Новогоднее настроение: 7 заведений в Алматы и Нур-Султане, где готовят оливье и сельдь под шубой

Алматы





Оливье — 2500 тг

Grand Zina, @grand_zina

Любимый всеми салат оливье в классической подаче от основателей компании The Chef Group. Grand Zina — это гостеприимство, уют, великолепие кулинарных традиций народов Казахстана, наследие бабушки Зины.

Адрес: ул. Кабанбай бытыра, 85





Селедка под шубой — 1890

Ресторан советской кухни «Любовь и голуби», @lubov_i_golubi_kz





Заведение идеально подойдет для тех, кто хочет окунуться в атмосферу хороших советских фильмов и поесть блюда, которые знакомы с самого детства.

Адрес: ул. Хаджимукана, 37, ЖК «Рапсодия»





Оливье с тремя видами мяса — 1900 тг

«ОДЕССА рЭсторан», @odessa_almaty

«ОДЕССА рЭсторан» — место, куда человек может прийти, чтобы вкусно покушать, попробовать простые, всеми любимые блюда и отдохнуть в приятной атмосфере. Cлоган — «душевно, вкусно, атмосферно».

Адрес: пр. Назарбаева, 220





Оливье с морской форелью — 4580 тг

Ресторан «ЗАГС», @zags.kz





Уникальное заведение в Алматы, на месте которого раньше и правда был ЗАГС. «ЗАГС» — это про любовь между кухней и гостями ресторана. Здесь можно попробовать как более классический вариант оливье с мясом, так и с рыбой.

Адрес: пр. Курмангазы, 61

Нур-Султан

Скумбрия под барской шубкой — 2080 тг

Гостинично-ресторанный комплекс «Традициональ», @traditionalkz

Не самый классический вариант салата сельдь под шубой, но если вы любите новые вкусы и эксперименты, обязательно попробуйте. Также в меню можно найти блюда старинной дворянской кухни.

Адрес: пр. Туран, 33





Сельдь под шубой — 900 тг

Пельменный бутик «Лепим и варим», @lepimivarim_kz





Формат заведения — fast casual с открытой кухней. Все происходит на глазах гостей. «Лепим и варим» — это не только про еду и высокие стандарты качества, но и про дружескую атмосферу.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 62, ТРЦ MEGA Silk Way





Оливье с копченой куриной грудкой — 1600 тг

Оливье с языком — 2200 тг

Ресторан «Мельница», @melnitsa.bar

Один из любимых ресторанов астанчан уже больше десяти лет радует стабильно хорошей кухней. Помимо оливье рекомендуем попробовать вареники, домашние соленья и настоящий украинский борщ.

Адрес: пр. Туран, 31