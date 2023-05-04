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Нового президента избрали в Профессиональной футбольной лиге Казахстана
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Главный

Вчера в 11:34

Нового президента избрали в Профессиональной футбольной лиге Казахстана

Клубы-участники Профессиональной футбольной лиги Казахстана избрали ее президента. Должность получил Рафаэль Гарибян.

Уроженец Алматы, магистр спортивного менеджмента и футбольного бизнеса Рафаэль Гарибян в прошлом выступал за юношескую сборную Казахстана по футболу. Был спортивным функционером в клубах «Цесна», «Кайрат», «Кайрат-Москва» и «Шахтер». До нового назначения работал техническим директором Казахстанской федерации футбола.

Прежний глава объединения Рохус Шох будет советником нового президента.

Источник: informburo.kz

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