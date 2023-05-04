Нового президента избрали в Профессиональной футбольной лиге Казахстана

Клубы-участники Профессиональной футбольной лиги Казахстана избрали ее президента. Должность получил Рафаэль Гарибян.
Уроженец Алматы, магистр спортивного менеджмента и футбольного бизнеса Рафаэль Гарибян в прошлом выступал за юношескую сборную Казахстана по футболу. Был спортивным функционером в клубах «Цесна», «Кайрат», «Кайрат-Москва» и «Шахтер». До нового назначения работал техническим директором Казахстанской федерации футбола.
Прежний глава объединения Рохус Шох будет советником нового президента.Источник: informburo.kz