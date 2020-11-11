Новое в музыке — совместный трек Иманбека с Usher, обновленный состав Ninety One

The Limba — Дай мне ответ, @thelimba







Новый клип на очередной хитовый трек Лимбы «Дай Мне ответ».

Tanir & Tyomcha — Взорву, @tanir@tyomcha





Новый клип про влюбленных популярной группы Da Gudda Jazz.

Zoloto — PMML (Live), @zzoloto





Новый лайв-клип алматинского музыканта ZOLOTO вошедший в альбом «8 месяцев в Вегасе».

ИРИНА КАЙРАТОВНА — Arriva (QSHTI) feat. HIRO, @irinakairatovna @h1rosima





Это не первый фит Hiro с группой Ирина Кайратовна. По тексту песни понятно, что в ней говорится о свободе.

Кисло-Сладкий & Bonah (feat. Darkhan Juzz) — Кадилакта, @sweetchili999 @bonah__ @d.juzz





Клип, набирающих популярность, казахстанских исполнителей для сериала SHEKER.

Shiza — SHYM, @askhat.shiza





Стильный клип про город Шымкент от артиста лейбла õzen.

MOLDANAZAR — ARAMYZ ZHYLYP QALAR, @moldanazar





Новый и интересный клип Молданазара в стиле анимации вышедший на песню Aramyz Zhylyp Qalar.

NINETY ONE — SENORITA, @ninetyone





Первый трек самого популярного казахстанского q-pop-бойз-бенда в новом составе после того, как их покинул солист AZ.

TSOY — Одеяльная, @anatoliytsoy_official





Очередная красивая история любви, где главную роль сыграла Ева Канчельскис — дочь Стаса Михайлова.

Marshmello x Imanbek (Ft. Usher) — Too Much, @imanbekmusic





Режиссер Christian Breslauer под новую работу Marshmello и молодого казахского продюсера снял целый мини-фильм с элементами боевика, киберпанка и драмы, где в главных ролях оказались сами артисты.