Новое в музыке — совместный трек Иманбека с Usher, обновленный состав Ninety One

The Limba — Дай мне ответ, @thelimba
Новый клип на очередной хитовый трек Лимбы «Дай Мне ответ».
Tanir & Tyomcha — Взорву, @tanir@tyomcha
Новый клип про влюбленных популярной группы Da Gudda Jazz.
Zoloto — PMML (Live), @zzoloto
Новый лайв-клип алматинского музыканта ZOLOTO вошедший в альбом «8 месяцев в Вегасе».
ИРИНА КАЙРАТОВНА — Arriva (QSHTI) feat. HIRO, @irinakairatovna @h1rosima
Это не первый фит Hiro с группой Ирина Кайратовна. По тексту песни понятно, что в ней говорится о свободе.
Кисло-Сладкий & Bonah (feat. Darkhan Juzz) — Кадилакта, @sweetchili999 @bonah__ @d.juzz
Клип, набирающих популярность, казахстанских исполнителей для сериала SHEKER.
Shiza — SHYM, @askhat.shiza
Стильный клип про город Шымкент от артиста лейбла õzen.
MOLDANAZAR — ARAMYZ ZHYLYP QALAR, @moldanazar
Новый и интересный клип Молданазара в стиле анимации вышедший на песню Aramyz Zhylyp Qalar.
NINETY ONE — SENORITA, @ninetyone
Первый трек самого популярного казахстанского q-pop-бойз-бенда в новом составе после того, как их покинул солист AZ.
TSOY — Одеяльная, @anatoliytsoy_official
Очередная красивая история любви, где главную роль сыграла Ева Канчельскис — дочь Стаса Михайлова.
Marshmello x Imanbek (Ft. Usher) — Too Much, @imanbekmusic
Режиссер Christian Breslauer под новую работу Marshmello и молодого казахского продюсера снял целый мини-фильм с элементами боевика, киберпанка и драмы, где в главных ролях оказались сами артисты.