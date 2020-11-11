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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Новое в музыке — совместный трек Иманбека с Usher, обновленный состав Ninety One
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09.11.2020

Новое в музыке — совместный трек Иманбека с Usher, обновленный состав Ninety One

The Limba — Дай мне ответ, @thelimba


Новый клип на очередной хитовый трек Лимбы «Дай Мне ответ».

Tanir & Tyomcha — Взорву, @tanir@tyomcha


Новый клип про влюбленных популярной группы Da Gudda Jazz.

Zoloto — PMML (Live), @zzoloto


Новый лайв-клип алматинского музыканта ZOLOTO вошедший в альбом «8 месяцев в Вегасе».

ИРИНА КАЙРАТОВНА — Arriva (QSHTI) feat. HIRO, @irinakairatovna @h1rosima


Это не первый фит Hiro с группой Ирина Кайратовна. По тексту песни понятно, что в ней говорится о свободе.

Кисло-Сладкий & Bonah (feat. Darkhan Juzz) — Кадилакта, @sweetchili999 @bonah__ @d.juzz


Клип, набирающих популярность, казахстанских исполнителей для сериала SHEKER.

Shiza — SHYM, @askhat.shiza


Стильный клип про город Шымкент от артиста лейбла õzen.

MOLDANAZAR — ARAMYZ ZHYLYP QALAR, @moldanazar


Новый и интересный клип Молданазара в стиле анимации вышедший на песню Aramyz Zhylyp Qalar.

NINETY ONE — SENORITA, @ninetyone


Первый трек самого популярного казахстанского q-pop-бойз-бенда в новом составе после того, как их покинул солист AZ.

TSOY — Одеяльная, @anatoliytsoy_official


Очередная красивая история любви, где главную роль сыграла Ева Канчельскис — дочь Стаса Михайлова.

Marshmello x Imanbek (Ft. Usher) — Too Much, @imanbekmusic


Режиссер Christian Breslauer под новую работу Marshmello и молодого казахского продюсера снял целый мини-фильм с элементами боевика, киберпанка и драмы, где в главных ролях оказались сами артисты.

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