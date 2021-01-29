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Новинки realme 7 серии с квадрокамерой 64 Мп
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Сегодня в 19:00

Новинки realme 7 серии с квадрокамерой 64 Мп

Бренд realme представил в декабре новые флагманы realme 7 и 7i. Устройства обладают первоклассными характеристиками по доступной цене.

В чем особенности каждого смартфона?

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Основное преимущество устройств — новое поколение квадрокамеры 64 Мп. Помимо основной камеры, в обеих новинках имеются специальные модули для панорам, портретов и макросъемки. Сверхширокоугольный объектив увеличивает угол обзора до 119° и захватывает в 4 раза больше обзора, чем стандартные камеры. С помощью макролинзы можно получить четкие снимки на расстоянии всего четыре сантиметра от объекта. Портретный модуль с балансом белого позволяет создавать художественные портреты с применением цветовых фильтров.

Камера realme 7 и 7i также превосходно снимает в темное время. На realme 7 есть специальный режим «Звездное небо», который тестировали в разных частях мира, а на камеру realme 7i можно запечатлеть яркие кадры ночного города благодаря режиму «Суперночной пейзаж».

Мощность квадрокамеры успели оценить казахстанские фотографы: Aiony, Даурен Кушербаев, Жанна Талант. В спецпроекте с брендом фотографы показали, как с помощью портретного режима, AI-бьютификации и простых реквизитов можно получить профессиональные снимки.

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Высокую производительность новинок обеспечивают мощные игровые процессоры. realme 7 стал первым в мире смартфоном на базе процессора MediaTek Helio G95. Также смартфон включает графический процессор ARM Mali-G76 с частотой 900 МГц. realme 7i оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 662, обеспечивающим плавный игровой процесс и отличный контроль энергопотребления.

Все эти технические характеристики требуют наличие массивного аккумулятора. Батарея realme 7 и 7i с емкостью 5000 мАч может находиться до 1 месяца в режиме ожидания. С быстрой зарядкой 18 Вт, которая восстанавливает питание до 50% за 26 минут, можно провести еще больше времени со смартфоном в руках и меньше у зарядного устройства.

Среди других полезных фишек — стабилизация видео UIS Max и частота обновления дисплея 90 Гц, а также сканер отпечатков пальцев.

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На создание дизайна смартфонов вдохновили природные явления и текстуры. Внешний вид realme 7 напоминает зеркальные пространства и выполнен в оттенках синего и серебряного. А realme 7i отсылает нас к фантастическим сценам в арктическом регионе: Fusion Blue сочетает в себе цвета снега и океана, Fusion Green сверкает как полярное сияние.

Новинки realme 7 и 7i уже доступны в магазинах Alser, «Белый ветер», Fora, «Мечта», «Технодом» и на kaspi.kz. Сейчас смартфоны можно приобрести по промо-цене.


Рекомендованная цена realme 7 (8+128 Гб) — 129 990 тенге, realme 7i (4+128 Гб)— 99 990 тенге.

Подробнее о смартфонах читайте в социальных сетях бренда в Казахстане — Instagram и Facebook.

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