Новинки кино: 17 новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть онлайн и в кинотеатрах

В кинотеатрах

Исчезнувший

My Son, Великобритания, Франция

Режиссер: Кристиан Карион

Ремейк французского фильма «Мой сын», 2017 года. По сюжету картины, персонаж Джеймса Макэвоя расследует исчезновение своего ребенка.





Эйфель

Eiffel, Франция

Режиссер: Мартин Бурбулон

Биографическая драма о создании символа Парижа — Эйфелевой башни. Проект студии Патэ, в котором рассказывается, как инженеру Гюставу Эйфелю приходит в голову идея построить ажурную башню.





Демоник

Demonic, Канада

Режиссер: Нил Бломкамп

Современные экзорцисты используют такие технологии, как воссоздание проекций в сознании людей. Мать Карли обвиняют в серии жестоких убийств, чтобы понять причину, ей необходимо оказаться в ее голове и столкнуться с ужасом лицом к лицу.





Неисправимый Рон

Ron`s Gone Wrong, США, Великобритания, Канада

Режиссеры: Сара Смит, Жан-Филипп Вине, Октавио Е. Родригес

В новом мире у каждого ребенка есть возможность найти друга, пусть даже это будет робот, полностью адаптированный под потребности ребенка. Мальчику Барни подарили нового робота Рона, который совсем не похож на других.





Королевская игра

Schachnovelle, Германия, Австрия

Режиссер: Филипп Штельцль

Экранизация книги Стефана Цвейга. Действия происходят в окуппированной Австрии в военные годы. Йозеф Барток — юрист. И он владеет ценной информацией, которую у него пытаются узнать. Из-за отказа его закрыли в импровизированной тюрьме. Единственным развлечением и способом отвлечься для него стала игра в шахматы.





Не время умирать

No Time to Die, Великобритания, США

Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага

Возвращение Джеймса Бонда. По новому заданию агенту 007 необходимо спасти похищенного ученого. Но в стиле бондианы, это не бывает так просто, как планировалось.





Хэллоуин убивает

Halloween Kills, США, Великобритания

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Семья Строуд была уверена, что безумный убийца Майкл Майерс сгорел в подвале их дома. Но он выжил и в этот раз. Но теперь против него ополчился весь город во главе с Лори, готовый противостоять этому злу.





Веном-2

Venom 2: Let There Be Carnage, США

Режиссер: Энди Серкис

Продолжение истории Эдди Брока, в теле которого человек и сущность симбиота пытаются сосуществовать. Сюжет вертится вокруг конфликта Венома и Карнажа, который оказался в теле серийного убийцы Касади.

На стриминговых платформах

Зловещие истории по сказкам братьев Гримм

A Tale Dark & Grimm, США

Платформа: Netflix

Анимационный сериал, который состоит из 10 серий. Он основан на одноименной книге Адама Гидвица. По сюжету Гензель и Гретель ищут идеальных родителей и знакомятся с разными персонажами сказок.





Призраки

Ghosts, Великобритания

Платформа: CBS

Саманта и Джей решили с умом использовать полученный в наследство дом, сделать из него отель. Вот только невидимые жители поместья против таких изменений. А к чему это в итоге приведет, можно узнать, посмотрев сериал.





Чаки

Chucky, Канада

Платформа: Syfy

Сериал – детище автора франшизы «Чаки» Дона Манчини. По сюжету у подростка Джейка проблемы в школе. На распродаже ему на глаза попадается кукла Чаки. И с этого начинается вся история.





Виновная сторона

Guilty Party, США

Платформа: Paramount +

По сюжету журналистка Бет взялась за трудное дело — доказать невиновность женщины, осужденной за убийство мужа. Дело усложняется тем, что Тони темнокожая и приговор вынесли как пожизненный.





Я знаю, что вы сделали прошлым летом

I know what you did last summer, США

Платформа: Amazon Prime

Сериал по одноименному роману Лонс Дункан о группе подростков, которые решили скрыть совершенное преступление. Теперь кто-то отправляет им сообщения с угрозами.





Наследники, 3 сезон

Succession, США

Платформа: HBO

Сериал был признан лучшим на «Эмми» и удостоился похвалы критиков. В семье медиамагната борьба за власть и распри, так как все члены семьи хотят получить почетное звание и титул будущего наследника.





День мертвецов

Day of the Dead, Канада

Платформа: Syfy

В маленьком американском городе наступил зомби-апокалипсис. Это хоррор, с линией черного юмора рассказывает о шести жителях, которые объединились перед лицом восставших из мертвых.





Вторжение

Invasion, США

Платформа: Apple TV

Земле снова угрожает опасность в виде враждебно настроенных инопланетян. В сериале история раскрывается через видение нескольких героев: солдата, ученого, фермера и доктора.





Корпорация «Заговор»

Inside Job, США

Платформа: Netflix

Анимационный комедийный сериал об ученой Рейган от авторов «Гравити Фоллз». В центре сюжета снова наука и сложные семейные отношения.