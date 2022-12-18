Новая стипендиальная программа США и ВОЗ поможет Центральной Азии

В апреле 2023 года на Кавказе, в Восточной Европе и Центральной Азии будет запущена новая инновационная 12-месячная сертифицированная программа обучения «Информатика и наука о данных для здравоохранения» — IDASH.

Представители министерств здравоохранения Украины, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана завершили разработку учебного пакета IDASH, направленного на создание и использование информационных систем общественного здравоохранения, которые позволяют собирать, управлять, анализировать, распространять и пользоваться надежной и своевременной информацией для улучшения здоровья населения.

Программа IDASH является результатом сотрудничества Украины, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, CDC, Вашингтонского университета и Европейского регионального бюро ВОЗ.

Источник: 24.kg