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Новая социальная сеть Poparazzi: что такое и как ей пользоваться
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05.06.2021

Новая социальная сеть Poparazzi: что такое и как ей пользоваться

Статус самого скачиваемого приложения в App Store получила новая социальная сеть Paparazzi. На основе материалов ain.ua и republicworld.com мы собрали для вас самое главное.


Что такое Poparazzi

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Новое приложение заняло первое место в App Store и было оценено в $135 миллионов всего за несколько дней. Создатели нового проекта — два брата из Лос-Анджелеса Алекс и Остин Ма. Приложение Poparazzi — это новая платформа, основной контент которой фотографии пользователей, загруженные их друзьями.


Как пользоваться новой сетью


Для того, чтобы создать профиль, вам необходимы друзья, родственники, знакомые — те люди, которые будут выкладывать ваши фотографии. В ленте приложения есть два раздела: первый отображает фотографии других людей, сделанные вами, а второй показывает ваши фотографии, которые выложили другие пользователи. Кстати, свою фотографию выложить здесь не получится.

Важная составляющая приложения — здесь нельзя накладывать фильтры или обработать фотографию. Тут также отсутствуют лайки, комментарии и хэштеги. Единственная доступная статистика — количество просмотров фотографий. По словам разработчиков, это сделано для того, чтобы поставить в центр внимания человека, а не цифры, и убрать социальное напряжение из сети.

Сейчас Poparazzi доступно только для iOS. В будущем планируется и выпуск на Android.

Стоит сказать, что пользователь может удалить любое фото, которое ему не понравилось, и даже закрыть аккаунт. В таком случае люди смогут выкладывать ваши фотографии, только с разрешения.

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Зачем нужна Poparazzi


По мнению создателей проекта, жизнь полна неидеальных моментов, которые хочется выложить в сеть. Именно для этого создана Poparazzi. Одновременно с этим, они хотят показать, что самое важное — это люди вокруг.


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#стартап #it #интернет #социальныесети #poparazzi
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