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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Nothing But Thieves анонсировали альбом
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Сегодня в 11:05

Nothing But Thieves анонсировали альбом

Британская рок-группа Nothing But Thieves анонсировала дату выхода нового альбома. Пластинка под названием Moral Panic увидит свет 23 октября 2019 года.



Кроме того, Nothing But Thieves выпустили лирик-видео на песню Real Love Song с грядущего альбома.

Источник: intermedia.ru

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#музыка #новыйальбом #nothingbutthieves
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