Nothing But Thieves анонсировали альбом

Британская рок-группа Nothing But Thieves анонсировала дату выхода нового альбома. Пластинка под названием Moral Panic увидит свет 23 октября 2019 года.Кроме того, Nothing But Thieves выпустили лирик-видео на песню Real Love Song с грядущего альбома.Источник: intermedia.ru