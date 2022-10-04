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Нобелевскую премию по медицине присудили шведскому генетику Сванте Паабо, изучающему эволюцию человека
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Сегодня в 10:24

Нобелевскую премию по медицине присудили шведскому генетику Сванте Паабо, изучающему эволюцию человека

Шведский ученый Сванте Паабо получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2022 года. Премию присудили за работы в области эволюционной генетики. Исследования ученого связаны с геномами вымерших гоминидов и эволюцией человека.

Паабо называют одним из основателей палеогенетики. Эта наука исследует генетические связи первых людей и гоминидов с homo sapiens. С помощью усовершенствованных методик Паабо удалось секвенировать участок генома из фрагмента кости пальца возрастом 40 тыс. лет, который обнаружили в Денисовой пещере на Алтае.

Паабо первым сделал вывод о существовании денисовского человека — вида гоминидов, о котором не было известно ранее.

Источник: incrussia.ru

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