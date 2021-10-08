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Нобелевскую премию по литературе писатель из Танзании
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Сегодня в 11:03

Нобелевскую премию по литературе писатель из Танзании

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Награду присудили с формулировкой «за его бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, который проживает в Великобритании. Он написал такие романы, как «Рай», «Восхищение тишиной», «У моря», «Дезертирство» и «Гравийное сердце». Его книги входили в шорт-листы Букеровской и Книжной премии Los Angeles Times.

Источник: daily.afisha.ru

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