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Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли
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Сегодня в 11:16

Нобелевскую премию по физике присудили за модель климата Земли

Лауреатами Нобелевской премии в области физики в 2021 году стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи «за новаторский вклад в понимание сложных систем».

Первую половину премии получили Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельманн за «физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления»

Манабэ показал, как высокий уровень углекислого газа в атмосфере влияет на повышение температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата и первый исследовал взаимодействие радиационного баланса и вертикального переноса воздушных масс. Его разработки легли в основу современных моделей климата.

Хассельманн разработал методы распознавания специфических сигналов, которые накладывают отпечаток на природные явления и деятельность человека в климате. Его методы использовались для доказательства того, что повышенная температура в атмосфере вызвана выбросами углекислого газа.

Вторую половину Нобелевской премии вручили Джорджу Паризи за вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов — от атомных до планетарных масштабов.

Климатологи Манабэ и Хассельманн получили по 2,5 миллионов шведских крон за свои открытия, а Паризи — 5 миллионов крон.

Источник: daily.afisha.ru

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