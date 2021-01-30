Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nissan-predstavil-koncept-ofisa-na-kolesah
Nissan представил концепт офиса на колесах
74
/
/

Сегодня в 11:39

Nissan представил концепт офиса на колесах

Японский автопроизводитель Nissan представил концепт автомобиля, объединяющий дом на колесах и офисный модуль. Проект называется NV350, его презентовали на Токийском автосалоне 2021. В машине есть все инструменты, необходимые для удаленной работы, включая рабочее место и кофеварку.


Офисный модуль может выдвигаться из задней части машины для работы на свежем воздухе. Для тех, кто предпочитает работать в помещении, рабочее место можно оставить внутри. Рабочее место оборудовано столом, стулом, монитором, клавиатурой и мышью.

По бокам модуль при необходимости подсвечивается. Для напольного покрытия выбран прозрачный поликарбонат. В машине также установлены электрические жалюзи, а ультрафиолетовое излучение в бардачке позволяет дезинфицировать любые предметы.

В автомобиле еще есть кофеварка, которая работает от инвертора. Отдыхать от работы можно на крыше машины, где есть шезлонг, столик и пляжный зонт.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #автомобиль #nissan
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сервис планирования путешествий Escape разыгрывает 10 тысяч $
799
Wildberries запустит экспресс-доставку свежих продуктов питания и других товаров
409
Леван Горозия даст первый сольный концерт в Москве
343