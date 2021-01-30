Nissan представил концепт офиса на колесах

Японский автопроизводитель Nissan представил концепт автомобиля, объединяющий дом на колесах и офисный модуль. Проект называется NV350, его презентовали на Токийском автосалоне 2021. В машине есть все инструменты, необходимые для удаленной работы, включая рабочее место и кофеварку.





Офисный модуль может выдвигаться из задней части машины для работы на свежем воздухе. Для тех, кто предпочитает работать в помещении, рабочее место можно оставить внутри. Рабочее место оборудовано столом, стулом, монитором, клавиатурой и мышью.

По бокам модуль при необходимости подсвечивается. Для напольного покрытия выбран прозрачный поликарбонат. В машине также установлены электрические жалюзи, а ультрафиолетовое излучение в бардачке позволяет дезинфицировать любые предметы.

В автомобиле еще есть кофеварка, которая работает от инвертора. Отдыхать от работы можно на крыше машины, где есть шезлонг, столик и пляжный зонт.

Источник: incrussia.ru