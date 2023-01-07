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Nirvana, The Supremes и Бобби МакФеррин получат «Грэмми» за особый вклад в музыку
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Сегодня в 10:20

Nirvana, The Supremes и Бобби МакФеррин получат «Грэмми» за особый вклад в музыку

Академия звукозаписи Соединенных Штатов наградит ряд артистов и групп премией «Грэмми» за особый вклад в музыкальную сферу.

В список войдут:

— гранж-группа Nirvana

— женское ритм-энд-блюз-трио The Supremes

— блюзовая исполнительница Ма Рейни

— сооснователь диско-группы Chic Найл Роджерс

— рэпер Slick Rick

— джазовый и регги-музыкант Бобби МакФеррин

— основательницы рок-группы Heart Энн и Нэнси Уилсон.

Статуэтки вручат и за технические достижения в музыке. Их получат создатель автотюна — технологии подгонки нот под нужную высоту — Энди Хильдебранд и Всемирное общество звукоинженеров.

Всех перечисленных наградят в Лос-Анджелесе 4 февраля — за день до основной церемонии.

Источник: daily.afisha.ru

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#сша #музыка #группа #грэмми #nirvana
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