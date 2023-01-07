Nirvana, The Supremes и Бобби МакФеррин получат «Грэмми» за особый вклад в музыку

Академия звукозаписи Соединенных Штатов наградит ряд артистов и групп премией «Грэмми» за особый вклад в музыкальную сферу.
В список войдут:
— гранж-группа Nirvana
— женское ритм-энд-блюз-трио The Supremes
— блюзовая исполнительница Ма Рейни
— сооснователь диско-группы Chic Найл Роджерс
— рэпер Slick Rick
— джазовый и регги-музыкант Бобби МакФеррин
— основательницы рок-группы Heart Энн и Нэнси Уилсон.
Статуэтки вручат и за технические достижения в музыке. Их получат создатель автотюна — технологии подгонки нот под нужную высоту — Энди Хильдебранд и Всемирное общество звукоинженеров.
Всех перечисленных наградят в Лос-Анджелесе 4 февраля — за день до основной церемонии.Источник: daily.afisha.ru