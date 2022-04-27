Nike представил виртуальные кроссовки для аватаров в метавселенной

Nike показал миру свои первые виртуальные кроссовки, которые будут носить аватары в метавселенной. Обувь смогут получить только владельцы специальных NFT-токенов.

Обувь получила название Cryptokicks. Кроссовки представлены в восьми разноцветных скинах, каждый из который можно сочетать с внешним видом и дизайном аватаров в метавселенной.





Nike разработал кроссовки в партнерстве со студией RTFKT Studios, которую купил в декабре прошлого года для совместного выпуска одежды и аксессуаров для метавселенной.

Получить виртуальные кроссовки Nike Cryptokicks могут только владельцы специальных NFT-токенов Mnlth. Nike ранее отправляла их владельцам аватаров Clone-X, одним из авторов которых является японский художник Такаси Мураками.

Источник: rb.ru