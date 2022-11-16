Nike откроет онлайн-магазин виртуальных кроссовок

Американский спортивный бренд Nike откроет онлайн-магазин и платформу по продаже виртуальных кроссовок. Таким образом компания продолжает инвестировать в метавселенную.

Зарегистрироваться на платформе .Swoosh можно будет с 18 ноября. Разблокировка ряда цифровых товаров позволит получить доступ к физическим предметам. Предметы сделают доступными для видеоигр.

Nike проведет тур по шести городам, чтобы обучить пользователей технологиям web3 и блокчейн. Купить продукты можно будет только в долларах США, запуск первой коллекции запланирован на январь 2023 года. Со временем пользователи смогут подключать собственные кошельки, чтобы продавать товары на других площадках.

У некоторых спортсменов, подписавших контракт с Nike, будут собственные витрины. Индивидуальные авторы, в том числе дизайнеры, также могут создавать продукты совместно с брендом, участвуя в конкурсах и получая гонорары за свои проекты.

Источник: incrussia.ru