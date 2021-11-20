Nike объединился с Roblox для создания виртуального мира Nikeland

Nike и игровая платформа Roblox создадут виртуальный мир под названием Nikeland. Это уже второй шаг производителя к созданию метавселенной — в начале ноября он зарегистрировал несколько новых торговых знаков для виртуальных кроссовок и одежды.

Пользователи смогут одевать своих цифровых двойников в кроссовки и одежду компании. Киберпространство Nike будет бесплатным, с помощью него компания планирует тестировать новые продукты и изучать интересы потребителей.

Мир создадут по образцу действующей штаб-квартиры компании, где будут здания, стадионы и спортивные арены, на которых игроки смогут состязаться в различных играх. В перспективе компания планирует добавить возможность виртуального пребывания на глобальных спортивных событиях.

Ценность своего виртуального мира Nike видит в том, чтобы выстроить общение с новым поколением спортсменов, сделать их поклонниками бренда, чтобы в будущем это привело к реальным продажам.

Источник: incrussia.ru