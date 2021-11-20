Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nike-ob-edinilsya-s-roblox-dlya-sozdaniya-virtual-nogo-mira-nikeland
Nike объединился с Roblox для создания виртуального мира Nikeland
53
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:27

Nike объединился с Roblox для создания виртуального мира Nikeland

Nike и игровая платформа Roblox создадут виртуальный мир под названием Nikeland. Это уже второй шаг производителя к созданию метавселенной — в начале ноября он зарегистрировал несколько новых торговых знаков для виртуальных кроссовок и одежды.

Пользователи смогут одевать своих цифровых двойников в кроссовки и одежду компании. Киберпространство Nike будет бесплатным, с помощью него компания планирует тестировать новые продукты и изучать интересы потребителей.

Мир создадут по образцу действующей штаб-квартиры компании, где будут здания, стадионы и спортивные арены, на которых игроки смогут состязаться в различных играх. В перспективе компания планирует добавить возможность виртуального пребывания на глобальных спортивных событиях.

Ценность своего виртуального мира Nike видит в том, чтобы выстроить общение с новым поколением спортсменов, сделать их поклонниками бренда, чтобы в будущем это привело к реальным продажам.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #виртуальнаяреальность #одежда #nike #метавселенная
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Грузия открывает границы для Украины, Казахстана, Беларуси и России
1073
5 марта состоится независимая культурная премия "Тикетон"
2455
Mail.ru Group инвестирует $60,3 млн в совместное предприятие «AliExpress Россия»
606