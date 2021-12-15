Nike купила NFT-студию для создания виртуальных кроссовок

Бренд Nike объявил о покупке NFT-студии RTFKT. Ранее к RTFKT присоединился японский художник Такаси Мураками для создания коллекции аватаров CloneX. С момента запуска проекта три недели назад объем транзакций на площадке составил почти $65 миллионов.

В мае RTFKT привлекла $8 миллионов, раунд возглавил Andreessen Horowitz, оценивший компанию в $33,3 миллиона.





Кроме NFT-дропов, RTFKT сотрудничала с другими криптокреаторами для создания физической обуви с изображениями других NFT-проектов, таких как CryptoPunks и Bored Apes.

Источник: incrussia.ru