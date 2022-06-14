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Нидерландский стартап представил электромобиль на солнечных батареях. Он может проехать 69 километров без подзарядки
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Сегодня в 10:10

Нидерландский стартап представил электромобиль на солнечных батареях. Он может проехать 69 километров без подзарядки

Нидерландский стартап Lightyear представил свой первый электромобиль на солнечных батареях. В течение шести лет стартап работал над созданием автомобиля и проводил исследования.

В Lightyear главным отличием новой модели от конкурентов называют то, что на крыше и капоте машины установлены мощные солнечные батареи общей площадью пять квадратных метров. При хорошей погоде и ровной местности солнечные панели могут генерировать достаточное количество энергии, которой автомобилю хватит, чтобы проехать 69 километров в день.

Водитель, совершающий короткие ежедневные поездки, может ездить на электрокаре компании до семи месяцев без подзарядки. В Lightyear 0 примерно 170 лошадиных сил, машина развивает максимальную скорость 160 км/ч и разгоняется до 99 км/ч за 10 секунд.

К 2025 году Lightyear планирует выпустить более доступный автомобиль для массового рынка. Производство Lightyear 0 начнется в 2022 году, а первые электрокары будут доступны в ноябре.

Источник: incrussia.ru

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