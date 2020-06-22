Nickelodeon выпустит новый сериал про смурфиков

Телеканал Nickelodeon готовит новый сериал про смурфиков. Как сообщает Warp, созданные с помощью компьютерной анимации мультфильмы Smurfs увидят свет в 2021 году в США и в 2022 году во всем остальном мире.

В них будет рассказано о новых приключениях Папы Смурфа, Смурфетты, Ворчуна, Умника, Растяпы и других жителей деревни смурфиков, а также их заклятого врага Гаргамеля и его кота Азраэля. Проект станет результатом соглашения между Nickelodeon, LAFIG Belgium и IMPS. Кроме сериала будет запущена и новая линейка игрушек и продукции с изображением синих человечков в белых колпачках.

Источник: intermedia.ru