Nickelodeon создаст отдельную студию для проектов по вселенной «Аватара»

Nickelodeon создаст подразделение Avatar Studios, которое займется разработкой мультсериалов и анимационных фильмов франшизы «Аватар».

Креативными директорами студии станут аниматоры Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко, работавшие над оригинальным шоу. Руководить работой подразделения будет президент Nickelodeon Animation Рэмси Энн Найто.

Avatar Studios займется созданием контента для сервисов Paramount+ и Nickelodeon, а также сторонних платформ и проката в кинотеатрах.

Первым проектом студии станет анимационный фильм, производство которого планируют начать в этом году. Подробности будущих релизов и даты выхода пока не сообщаются.

Источник: daily.afisha.ru