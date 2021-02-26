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Nickelodeon создаст отдельную студию для проектов по вселенной «Аватара»
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Сегодня в 10:04

Nickelodeon создаст отдельную студию для проектов по вселенной «Аватара»

Nickelodeon создаст подразделение Avatar Studios, которое займется разработкой мультсериалов и анимационных фильмов франшизы «Аватар».

Креативными директорами студии станут аниматоры Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко, работавшие над оригинальным шоу. Руководить работой подразделения будет президент Nickelodeon Animation Рэмси Энн Найто.

Avatar Studios займется созданием контента для сервисов Paramount+ и Nickelodeon, а также сторонних платформ и проката в кинотеатрах.

Первым проектом студии станет анимационный фильм, производство которого планируют начать в этом году. Подробности будущих релизов и даты выхода пока не сообщаются.

Источник: daily.afisha.ru

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#nickelodeon #мультфильм #мультсериалы #аватар
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