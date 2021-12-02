NFT возглавил рейтинг инфлюенсеров в мире искусства. Остальные участники — люди

NFT занял первое место в ежегодном рейтинге инфлюенсеров в мире искусства Power 100, составленном международным журналом о современном искусстве ArtReview. Это первый случай, когда список возглавил не человек.

На первом месте Power 100 в 2021 году — ERC-721, стандарт токенов с сети смарт-контрактов Ethereum. NFT породил новое поколение коллекционеров и позволил артистам обойти традиционных «контролеров» рынка.

Топ-10 Power 100 в 2021 году:

1. ERC-721

2. американский антрополог Анна Цинг

3. индонезийская художественная группа ruangrupa

4. американский художник-инсталлятор Тистер Гейтс

5. немецкая перформативная артистка Анне Имхоф

6. американский поэт Фред Мотен

7. китайская мультимедийная художница Цао Фэй

8. медиагруппа коренных народов Австралии Karrabing Film Collective

9. американская художница, известная работами в области фотографии, Кэрри Мэй Уимс

10. американский антрополог Дэвид Гребер и британский археолог Дэвид Венгроу.

Самым дорогим NFT остается коллаж цифрового художника Beeple, проданный за $69 миллионов на аукционе Christie’s в марте.

Источник: incrussia.ru