Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nft-vozglavil-reyting-inflyuenserov-v-mire-iskusstva-ostal-nye-uchastniki-lyudi
NFT возглавил рейтинг инфлюенсеров в мире искусства. Остальные участники — люди
119
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:47

NFT возглавил рейтинг инфлюенсеров в мире искусства. Остальные участники — люди

NFT занял первое место в ежегодном рейтинге инфлюенсеров в мире искусства Power 100, составленном международным журналом о современном искусстве ArtReview. Это первый случай, когда список возглавил не человек.

На первом месте Power 100 в 2021 году — ERC-721, стандарт токенов с сети смарт-контрактов Ethereum. NFT породил новое поколение коллекционеров и позволил артистам обойти традиционных «контролеров» рынка.

Топ-10 Power 100 в 2021 году:

1. ERC-721

2. американский антрополог Анна Цинг

3. индонезийская художественная группа ruangrupa

4. американский художник-инсталлятор Тистер Гейтс

5. немецкая перформативная артистка Анне Имхоф

6. американский поэт Фред Мотен

7. китайская мультимедийная художница Цао Фэй

8. медиагруппа коренных народов Австралии Karrabing Film Collective

9. американская художница, известная работами в области фотографии, Кэрри Мэй Уимс

10. американский антрополог Дэвид Гребер и британский археолог Дэвид Венгроу.

Самым дорогим NFT остается коллаж цифрового художника Beeple, проданный за $69 миллионов на аукционе Christie’s в марте.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #технологии #инфлюенсер #рейтинг #nft
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Премьера мультфильма от Pixar на казахском языке
2327
В Aстане откроется Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch
4618
С 1 октября будут снижены цены на поездки в такси из столичного аэропорта
1688