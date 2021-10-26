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Нейросети «ВКонтакте» автоматически переведут публикации с русского языка на английский
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Сегодня в 11:03

Нейросети «ВКонтакте» автоматически переведут публикации с русского языка на английский

Нейросети «ВКонтакте» автоматически переведут публикации с русского языка на английский. Технология перевода адаптирована под манеру общения пользователей социальной сети. Например, она хорошо различает сленг.

Новая функция автопереводов работает только в десктопной версии «ВКонтакте». При переходе к публикации на русском языке пользователь сразу увидит автоматически созданный перевод, либо может включить его.

Технология переводов «ВКонакте» основана на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. Программа адаптирована под манеру общения пользователей соцсети и учитывает особенности лексики в разных сообществах: хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.

В первую очередь автопереводы станут доступны для материалов крупных пабликов соцсети. Затем мультиязычные версии появятся для публикаций из всех сообществ

Источник: rb.ru

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