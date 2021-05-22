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Нейросеть «Яндекса» научилась генерировать описание товара по отзывам покупателей
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Сегодня в 11:47

Нейросеть «Яндекса» научилась генерировать описание товара по отзывам покупателей

На «Яндекс.Маркете» появились отзывы о товарах, написанные нейросетью на основе комментариев на сервисе. Сгенерированные отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи — к примеру, таких как качество сборки, дизайн, удобство и уровень шума.

В компании считают, что функция поможет сэкономить время на составление мнения о товаре, так как больше не придется читать множество отзывов. В первое время нейросети будут помогать людям, которые будут читать и исправлять языковые ошибки и смысловые неточности.

На данный момент, умные отзывы составлены к 50 тысячам самых популярных товаров, которые, по оценкам «Яндекса», охватывают 80% пользователей сервиса. В будущем такие отзывы появятся во всех карточках товаров — сейчас в них 14 млн отзывов из 500 млн слов.

Источник: daily.afisha.ru

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#шопинг #яндекс #искусственныйинтеллект #отзывы
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