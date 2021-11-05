Нейронаука, агрокибернетика и биотехнологии: 8 новых специальностей в вузах Казахстана и Узбекистана

Мир стремительно меняется, а вместе с ним и образование. Читайте в нашем материале о новых специальностях, которым можно обучиться в университетах Центральной Азии.





«Нейронаука» в Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби









Специальность «Нейронаука» появилась в КазНУ имени Аль-Фараби в этом году. Обучение предполагает, что выпускник сможет проводить экспериментальные исследования в научных центрах, проводить анализ в прикладных аспектах нейронауки и создавать современные нейротехнологические программы с применением междисциплинарного подхода. В список обязательных предметов по специальности входят такие дисциплины, как «Биофизика в нейронауке» и «Мозг и сознание». Еще около 20 дисциплин предлагаются в виде элективных курсов.







«IT-медицина» в Карагандинском техническом университете





Цель программы — подготовить специалистов для реализации и сопровождения информационных технологий в системе здравоохранения. Для выпускников откроется большое количество возможностей. Они смогут работать в центрах электронного здравоохранения, стать специалистами по разработке web- и мобильных приложений, сбору и обработке информации для учреждений здравоохранения.

Специальность реализуется по формату СОП — совместной образовательной программы. Вузом-партнером выступает Медицинский Университет Караганды. После окончания, студент получает дипломы сразу двух вузов.





«Агрокибернетика» в Международном университете информационных технологий и Кокшетауском государственном университете имени Ш.Уалиханова









Сельское хозяйство, как и многие сферы, двигается в направлении компьютеризации производственных процессов. В связи с этим, профессия «Агрокибернетика» приобретает все больший спрос.

Разработанная двумя вузами специальность находится на стыке агробизнеса и современных технологий. Набор в группы ведется как в Алматы, так и в Кокшетау. Преподаватели МУИТ будут вести дисциплины, связанные с ИКТ, а преподаватели Кокшетауского ГУ — дисциплины по профилю: «сельское хозяйство». Выпускники получат знания в областях биологии и экологии, программировании и геоинформационных технологий.





«Журналистика: аналитика и расследования» в КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева





Медиасфера стремительно меняется с развитием новых технологий и появлением все большего количества источников информации. «Журналистика: аналитика и расследования» — уникальная программа, дисциплины которой подобраны с учетом интересов работодателей и в соответствии с рекомендациями профессиональных журналистов. Программа составлена таким образом, что студент приобретает широкие знания и навыки, необходимые журналисту, а также имеет возможность углубленно изучать расследовательскую и деловую журналистики.

Выпускники смогут создавать уникальные медиапроекты и оригинальный журналистский контент в текстовом и мультимедийном форматах.





«Информационные системы в нефтегазовой отрасли» в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева









Специалисты в области информационных систем и технологий занимаются их исследованием, разработкой, внедрением и сопровождением. Объектами их профессиональной деятельности являются: информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях человеческой деятельности.

Выпускники этой программы смогут работать на таких должностях, как: IT-специалист, инженер по автоматизированным системам управления, системный программист, аналитик и других.





«Электронная коммерция и цифровой маркетинг» в British Management University





В British Management University все занятия проводятся на английском языке. В первый год обучения студенты проходят через Foundation — обучение языку и введение в бизнес и менеджмент. Новая программа позволит студентам получить знания в современных технологиях, научиться навыкам аналитики цифрового маркетинга и оптимизации поисковых систем.

Особенность специальности — возможность получить диплом в сфере цифрового маркетинга от Королевского института маркетинга, который даст студентам признанную на международном уровне квалификацию.





«Биотехнология» в Казахстанском инженерно-технологическом университете





Биотехнологию в университете преподают педагоги кафедры «Технология, оборудование и стандартизация». Студенты определяют основные компоненты сырья и пищевых продуктов, изучают особенности селекции микроорганизмов, анализируют хозяйственную и коммерческую деятельность предприятий, конструируют биотехнологические устройства.

Сферой профессиональной деятельности специалистов являются производство биотехнологической продукции различного назначения и разработка новых биотехнологических процессов, селекция микроорганизмов, растений, животных.





«Цифровая экономика» в Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби





Цель новой программы — подготовить специалистов со знаниями и навыками в области цифровой трансформации экономики. По результатам обучения, выпускники смогут использовать в своей работе Big Data, анализировать и улучшать бизнес-модели предприятий любого размера. Среди дисциплин специальности есть такие предметы, как: «новые управленческие технологии, блокчейн и криптоактивы», «пространственная экономика в условиях цифровизации» и «смарт-контракты, применение блокчейн в сфере экономики». В ходе обучения, студентов ждет два вида практики: исследовательская и педагогическая.