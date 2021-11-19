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Netpeak проведет бесплатную онлайн-конференцию eCommerce Kazakhstan
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Сегодня в 11:14

Netpeak проведет бесплатную онлайн-конференцию eCommerce Kazakhstan

19 ноября Netpeak организовывает бесплатную онлайн-конференцию eCommerce Kazakhstan — для профессионалов в сфере электронной коммерции и ритейла в Казахстане.

На конференции соберут кейсы е-commerce и ритейл компаний и поговорят об особенностях применения инструментов онлайн-маркетинга для привлечения и удержания клиентов, повышения среднего чека и частоты покупок, сохранения дохода при растущей конкуренции.

Программа спикеров 2021:

— Ибраев Максат, менеджер по развитию ключевых клиентов в «Яндекс«

— Дмитрий Кудренко, CEO сервиса eSputnik

— Мольдер Рысалиева, генеральный директор «Ozon Маркетплейс Казахстан»

— Ирина Правдина, руководитель по маркетинговым коммуникациям в «Леруа Мерлен Казахстан»

— Екатерина Щипачева, контент-менеджер компании Pandora

— Диас Жумадилов, Head of digital в Mechta.kz

— Виктория Бондаренко, email-маркетолог в агентстве Netpeak

— Анна Воронина, директор отдела маркетинга компании «Тикетон»

— Данияр Шаймергенов, Head of E-commerce компании Office Expert

— Роман Ефременко, Head of Marketing в Netpeak

Организатор конференции — агентство перформанс-маркетинга Netpeak. Генеральный спонсор — сервис автоматизации маркетинга eSputnik.

Дата: 19 ноября, пятница

Формат: онлайн-трансляция на YouTube

Стоимость: для участия в конференции достаточно всего лишь заполнить форму регистрации здесь.

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#онлайн #конференция #продажи #ритейл #netpeak
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