Netflix запустит игровое направление в 2022 году

Игровой сервис Netflix может напоминать Apple Arcade: библиотека игр за фиксированную плату. Однако, согласно Axios, Netflix стремится к меньшему количеству более тщательно отобранного контента.

Компания сосредоточится на загружаемых играх, поскольку ее текущие планы ориентированы на мобильные устройства.

В играх не будет рекламы.

Netflix фокусируется на сторонних играх, но не исключает создания собственной студии или покупки.

Запуск нового направления запланирован на 2022 год.

Источник: incrussia.ru