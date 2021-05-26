Netflix запустит игровое направление в 2022 году

Игровой сервис Netflix может напоминать Apple Arcade: библиотека игр за фиксированную плату. Однако, согласно Axios, Netflix стремится к меньшему количеству более тщательно отобранного контента.
Компания сосредоточится на загружаемых играх, поскольку ее текущие планы ориентированы на мобильные устройства.
В играх не будет рекламы.
Netflix фокусируется на сторонних играх, но не исключает создания собственной студии или покупки.
Запуск нового направления запланирован на 2022 год.
Источник: incrussia.ru