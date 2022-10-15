Netflix запустит дешевый тарифный план с рекламой. Подписка будет стоить семь долларов в месяц

Стриминговый сервис Netlix запустит 3 ноября новый вариант подписки Basic with Ads. Он будет более дешевым по сравнению с аналогами за счет внедрения рекламы.

Ежемесячная стоимость пользования платформой по новому тарифу составит 6,99 доллара. Контент при этом будет доступен в разрешении 720p/HD, как и в базовом тарифе, с рекламными паузами в пять минут каждый час.

Воспользоваться предложением в ближайшее время можно будет в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Испании, Великобритании и США.

Часть фильмов и телепрограмм из каталога в новой подписке окажутся недоступными «из‑за лицензионных ограничений». Кроме того, выбравшие самый дешевый тариф не получат возможности загружать картины и эпизоды сериалов.

Рекламодателям предлагают публиковать на Netflix 15- или 30-секундные ролики. Платформа позволит брендам настраивать таргетинг по странам и любимым киножанрам в соответствии с ценностями компаний.

Источник: daily.afisha.ru