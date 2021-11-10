Netflix запустит аналог TikTok для детей

Онлайн-кинотеатр Netflix добавит в собственное приложение новую функцию Kids Clips для просмотра коротких роликов, как в TikTok.

Функция Kids Clips в приложении Netflix для iOS будет предлагать короткие видеоролики из существующей библиотеки детских шоу и фильмов. Новые клипы планируют добавлять каждый день.

Этот шаг является попыткой привлечь зрителей, которые обычно смотрят TikTok или короткие клипы на YouTube, а также познакомить клиентов с большим количеством фильмов и сериалов, пишет агентство.

Проект запущен в тестовом режиме. За его основу взята функция Fast Laughs. Она позволяет смотреть вырезки из комедийных фильмов, телешоу и ситкомов, а также фрагменты выступлений стендап-комиков, таких как Кевин Харт и Али Вонг. Fast Laughts запустили в марте 2021 года.

Kids Clips — это аналог Fast Laughs, однако видео будут доступны в горизонтальном, а не вертикальном формате. Детям позволят просматривать не больше 20 клипов за раз.

Источник: incrussia.ru