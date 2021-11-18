Netflix запустил собственный рейтинг фильмов и сериалов

Netflix запустил раздел «Топ-10», в котором будет публиковать официальный рейтинг фильмов и сериалов.

Компания опубликовала в «Топ-10» четыре глобальных рейтинга: самые популярные фильмы на английском языке, фильмы на других языках, сериалы на английском и аналогичный список на других языках. В каждом из них десять позиций. Также на сайте можно посмотреть рейтинги популярности по каждой из 90 стран, где работает сервис.

Рейтинг фильмов и сериалов формируется на основе количества часов, потраченных на их просмотр. Данные, собранные за период с понедельника по воскресенье, будут публиковаться каждую неделю.

Глобальный рейтинг Netflix покажет точное число часов просмотра, при этом в рейтингах на уровне стран такой статистики не будет. Популярность разных сезонов одного и того же сериала будет рассчитываться независимо друг от друга.

Источник: incrussia.ru