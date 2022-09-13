Netflix запустил сайт с головоломками к выходу «Достать ножи-2»

Netflix подготовил сайт с головоломками — похожими на те, которые решают герои фильма «Достать ножи-2».

Пока решить головоломку можно только одну: нужно верно разложить кубики, чтобы получилось лого продолжения под названием «Стеклянная луковица».

После разгадки игроков ждет короткий ролик с Дэниэлом Крейгом в роли детектива.

Следующая загадка откроется 24 сентября, а ближе к премьере 23 декабря, возможно, откроются все, а в конце прохождения появится полноценный трейлер.

Источник: daily.afisha.ru