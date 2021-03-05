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Netflix запустил аналог TikTok со смешными эпизодами из фильмов и сериалов
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Сегодня в 10:31

Netflix запустил аналог TikTok со смешными эпизодами из фильмов и сериалов

Netflix запустил аналог TikTok, в котором нет пользовательского контента. Вместо него — короткие смешные ролики из фильмов, сериалов и анимационных шоу платформы.

Функцию Fast Laughs можно найти в мобильном приложении Netflix. Сейчас она работает лишь в нескольких странах и только в приложении для iOS. Как и в TikTok, клипы здесь собраны в бесконечную ленту, их можно оценивать и постить в соцсетях, но нельзя комментировать.

Функция поможет подписчикам находить новый интересный контент для просмотра. Кроме того, лента забавных роликов увеличит время, которое пользователи будут проводить в приложении сервиса.

Источник: daily.afisha.ru

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#netflix #сериалы #tiktok #видео
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