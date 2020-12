Netflix заказал семь новых британских сериалов

Проекты для стрим-сервиса разрабатывают Роуэн Эткинсон, Сэм Мендес и другие.

«Детеныш северного оленя» (Baby Reindeer). Сериал рассказывает о странных отношениях писателя и актера Ричарда Гэдда и его сталкера.

«Песня кукушки» (Cuckoo Song). История двух враждующих сестер, которые должны объединиться, чтобы отменить старый сверхъестественный пакт.

«Половинный код» (Half Bad). В центре сюжета — Натан, внебрачный сын самого страшного колдуна в мире. Всю свою жизнь за ним наблюдали на предмет признаков того, что он может пойти тем же разрушительным путем, что и его отец.

«Локвуд и компания» (Lockwood & Co). Джо Корниш напишет сценарий, основанный на романах Джонатана Страуда. Сверхъестественный приключенческий детективный сериал рассказывает о небольшом агентстве по борьбе с паранормальным.

«Человек против пчелы» (Man vs Bee). Главный герой, которого сыграет Роуэн Аткинсон, живет в роскошном особняке, где ведет войну с пчелой.

«Красная зона» (Red Zone). Комедия о футболе и людях, которые им увлекаются. Исполнительный продюсер — Сэм Мендес.

«Семь смертей Эвелины Хардкасл» (The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle). Триллер, где центральный персонаж, пытающийся раскрыть убийство, каждый раз просыпается в чужом теле.

