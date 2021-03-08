Netflix за год втрое увеличил свою выручку в России

Выручка стримингового сервиса Netflix выросла почти в три раза — с 1 млрд рублей в 2019 году до 3,3 млрд в 2020-м.

За указанный период Netflix вдвое увеличил свою долю на рынке онлайн-кинотеатров, работающих в России — с 4,1% до 8,4%. Число зрителей выросло с 717 тысяч до 1,3 млн человек. Похожий рост произошел у «КиноПоиск HD» — доля на рынке выросла с 3% до 7,1%, а выручка составила 2,8 млрд рублей. Этот показатель в 3,5 раза больше, чем в 2019 году.

Самым популярным сервисом в России остается ivi, заработавший 8,8 млрд рублей и занимающий 22,5% рынка. В 2019 году онлайн-кинотеатр занимал 25%, но рост выручки при этом произошел на 44%. Второе место занимает Okko, доля на рынке у которого равна 13,6%, и тройку лидеров замыкает YouTube с долей в 9%.

Источник: daily.afisha.ru