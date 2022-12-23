Netflix выпустит серию видеотренировок вместе с Nike Training Club

Стриминговый сервис Netflix запустит эксперимент с новым типом контента: на платформе появятся видеотренировки от команды приложения Nike Training Club.

Первые ролики с упражнениями для любителей фитнеса и воркаута опубликуют на портале уже 30 декабря. Пользователям предложат серию тренировок общей продолжительностью в 30 часов. Она выйдет в двух частях.

Тренировки будут доступны на десяти языках. Их адаптируют для людей с разным уровнем физической подготовки. Всего на платформе появятся более 90 роликов для желающих поддерживать себя в хорошей спортивной форме.

Среди эпизодов, которые можно будет найти на Netflix, окажутся 13 частей программы по основам фитнеса, семь роликов по укреплению мышц кора, шесть практик виньяса-йоги и 14 тренировок c профессиональным инструктором Тарой Лин Эмерсон.

Источник: daily.afisha.ru