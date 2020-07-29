Netflix выпустит сериал — приквел «Ведьмака»

Сериал «Ведьмак: Кровавое происхождение» — приквел «Ведьмака» — официально запущен в разработку. Об этом Netflix заявил в своем Twitter.

Действие приквела развернется за 1200 лет до событий основного сериала. В нем будет рассказано о том, как из-за магического катаклизма смешалось несколько миров, в результате чего на Континенте вместе с людьми и магами начали жить гномы, вампиры, эльфы и другие фантастические расы.

Шоураннером проекта выступит Лорен Шмидт Хиссрик, а сценаристом — Деклан Де Барра. Они вместе работают и над оригинальным шоу. В сериале-приквеле будет шесть эпизодов. Дата премьеры пока неизвестна.

Сериал «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского вышел на Netflix 20 декабря. Главного героя — Геральта из Ривии — сыграл Генри Кэвилл. Благодаря изменениям при подсчете популярности сериалов и фильмов «Ведьмак» стал самым популярным на платформе.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: focus.ua