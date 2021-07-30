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Netflix выпустит сериал, основанный на постах Twitter-аккаунта
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Сегодня в 10:42

Netflix выпустит сериал, основанный на постах Twitter-аккаунта

Netflix заказал мультсериал, основанный на постах из аккаунта в Twitter под названием Chicago Party Aunt. Проект будет рассчитан на взрослую аудиторию.

Страница появилась в 2016 году и ведется от лица вымышленной взрослой женщины по имени Дайан Данбровски, которая настолько любит вечеринки, что вся ее жизнь состоит только из них.

По легенде Данбровски не хочет взрослеть, но она очень любит помогать людям. Она берет под свое крыло племянника Дэниела, который отказался от учебы в Стэнфорде и уехал в Чикаго, чтобы понять, чего он хочет от жизни.

В сериале будет 16 эпизодов, каждый из которых длится 30 минут. Первые 8 серий выйдут на стриминговой платформе 17 сентября.

Дайан Данбровски придумал актер Крис Уитаске, известный по роли в ромкоме «Любовь» от Netflix. В этот раз он сыграет Курта — бывшего мужа Дайан, который до сих пор влюблен в нее. Анимацию на себя возьмет студия Titmouse («Большой рот», «Кадровая служба»).

Источник: daily.afisha.ru

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