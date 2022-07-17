Netflix выпустит NFT-коллекцию по сериалу «Очень странные дела»

Стриминговый сервис начал сотрудничество с компанией Candy Digital, которая специализируется на цифровых проектах. Первый дроп включает в себя изображения 17 персонажей вселенной «Очень странных дел». Среди них — Одиннадцать, Дастин, Макс и другие. Всего фанатам будет доступно 11 111 токенов. При этом сложнее всего будет завладеть NFT-версией Одиннадцати — выпустят всего 223 таких изображений.

Токены представляют из себя плакаты с двигающимися героями. Заинтересованные коллекционеры смогут приобрести предметы из NFT-коллекции в течение недели, с 14 по 21 июля на netflix.candy.com.

Первый дроп получил название The Upside Down Series. Каждый NFT-объект будет стоить 11 $.

Источник: srsly.ru



