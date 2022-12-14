Netflix выпустит фильм по мотивам манги «Моя геройская академия»

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм по мотивам манги Кохэя Хорикоси «Моя геройская академия».

Разработкой картины займется киностудия Legendary Entertainment, известная по «Темному рыцарю», «Началу», «Дюне» и «Эноле Холмс». Сценарий ленты напишет Джоби Гарольд, работавший над «Армией мертвецов» и «Наркозом».

Режиссером и исполнительным продюсером киноадаптации выступит японский кинематографист Сюнсукэ Сато, в последние годы занимавшийся сериалом «Алиса в Пограничье». Также продюсерами фильма станут Мэри Парент и Алекс Гарсия.

Японский мангака Кохэй Хорикоси начал выпускать «Мою геройскую академию» в 2014 году. В манге он рассказал о мальчике, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Согласно сюжету, мальчик получает суперсилы после встречи со своим кумиром и решает поступить в академию для героев.

Источник: daily.afisha.ru