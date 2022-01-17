Netflix выпустил трейлер сериала «Изобретая Анну». Это история о русской аферистке Анне Сорокиной

Вышел трейлер мини-сериала «Изобретая Анну» от Netflix. Премьера шоу на стриминге состоится 11 февраля.

В центре сюжета окажется журналистка по имени Вивиан, которая расследует историю знаменитой Анны Сорокиной, также известной как Анна Делви. Русской аферистке удалось убедить весь высший свет Нью-Йорка в собственном высоком происхождении и жить за его счет.



Главные роли сыграет Джулия Гарнер и Анна Кламски. Шоураннером выступила Шонда Раймс. Всего в сериале будет девять эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru



