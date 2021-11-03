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Netflix выпустил трейлер «Мальчика по имени Рождество»
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Сегодня в 10:19

Netflix выпустил трейлер «Мальчика по имени Рождество»

Вышел трейлер семейной фэнтези-драмы «Мальчик по имени Рождество».

Юный Николас отправляется на поиски своего отца в легендарную эльфийскую деревню. Его попутчиками становятся милая говорящая мышка и находчивый олень, а в дороге его ждут необыкновенные приключения.



Главную роль сыграл Генри Лоуфулл, его отца — Михил Хейсман, а мышку озвучил Стивен Мерчант. Также в ролях: Тоби Джонс, Салли Хокинс, Кристен Уиг, Зои Маргарет Коллетти, Джоэл Фрай, Мэгги Смит и другие.

«Мальчик по имени Рождество» — это адаптация одноименного романа Мэтта Хейга 2015 года. В книге появляются всевозможные новогодние чудеса, которые открывает смелый 12-летний Николас в поисках царства Эльфхельма — места радости и веселья.

Режиссером картины выступил Гил Кенан. Фильм дебютирует одновременно в кинотеатрах и на Netflix 24 ноября.

Источник: daily.afisha.ru

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