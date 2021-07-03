Netflix выпустил первый трейлер боевика Beckett

Беккет — это имя главного героя, который был простым американским туристом. После трагической автомобильной аварии он оказывается в центре опасного политического заговора. Ему остается только спасаться бегством.

Роль Беккета исполнил Джон Дэвид Вашингтон, игравший в картинах «Довод» и «Малькольм и Мари». Также в Beckett снялись Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Бойд Холбрук («Логан»), Вики Крипс («Аноним») и другие.

Поставил картину итальянский режиссер Фердинандо Чито Филомарино, а спродюсировал Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Мы те, кто мы есть»). Производство картины проходит в Италии, Бразилии, Греции и США.

Премьера в кинотеатрах намечена на 4 августа. На цифровых платформах Beckett выйдет 27-го числа того же месяца.

Источник: daily.afisha.ru