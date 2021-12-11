Netflix выпустил новый трейлер корейского сериала «Море Спокойствия»

Вышел новый трейлер научно-фантастического сериала «Море Спокойствия» корейского режиссера Чхве Хан Еном.

В ролике показаны кадры высушенного пустынного города, из которого буквально уходит жизнь под палящим солнцем.

Действие сериала происходит в будущем, когда Земля сталкивается с климатическим кризисом, опустыниванием, а межпланетные путешествия становятся привычными. Группа астронавтов отправляется на заброшенную базу на Луне, где их ждут мрачные тайны.

Главные роли в «Море спокойствия» сыграли Кон Ю, Пэ Дуна, Ли Джун и Хо Сон Тхэ.

Источник: daily.afisha.ru