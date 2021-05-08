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Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
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Сегодня в 11:59

Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix показал очередной трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Однако дату премьеры, стрим-сервис все еще не озвучил.

Все указывает на то, что действие происходит в психиатрической больнице: белые стены, халаты, истерический смех за кадром. Однако к концу ролика зритель понимает, что это лаборатория, в которой создают детей с суперспособностями.

Первый тизер грядущего сезона, обещает возвращение Дэвида Харбора в образе шерифа Хоппера и появление убийцы Виктора Крила, которого сыграет актер Роберт Инглунд. Другие детали сюжета не уточняются.

Источник: daily.afisha.ru

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