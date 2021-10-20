Netflix впервые покажет первую серию шоу на Twitch

7 ноября в 8:00 по времени Нур-Султана на игровом стриминговом сервисе Twitch пройдет трансляция первой серии мультсериала «Аркейн», который Netflix снял по мотивам игры League of Legends. Стримы эпизода проведут блогеры более чем из 40 стран. Премьера сериала состоится через пару часов после завершения чемпионата мира по League of Legends. Стримеры Twitch смогут вести трансляцию сериала на своих каналах.

По сюжету сериала сестры Джинкс и Вай конфликтуют из-за противостояния двух городов — утопического Пилтовера, который находится на земле, и криминального подземного Зауна. Riot Games занималась производством сериала вместе с Fortiche Productions. Всего в нем будет 9 эпизодов.

Источник: incrussia.ru