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Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян
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Сегодня в 10:38

Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян

Стриминговая платформа Netflix заняла четвертое место в рейтинге самых популярных онлайн-кинотеатров среди жителей крупных городов России. В опросе приняли участие около тысячи респондентов из городов с населением от 500 тыс. человек.

Большинство опрошенных (34%) смотрят видеоконтент на ivi, следом идут «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). Netflix указали 9% респондентов. Пятую строчку разделили сервисы Wink и Megogo (по 7%).

Среди опрошенных только 21% платит за подписку ежемесячно, 17% платят за отдельный фильм или сериал, а 39% смотрят их бесплатно (например, по промо-кодам). Всего 22% людей заявили, что не пользуются онлайн-кинотеатрами, при этом чуть меньше половины из них отметили, что пользовались раньше.

Источник: daily.afisha.ru

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#ivi #netflix #онлайн #кинопоиск #стриминговыйсервис
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