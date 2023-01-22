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Netflix снимет сериальную адаптацию книг Geek Girl
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Сегодня в 12:35

Netflix снимет сериальную адаптацию книг Geek Girl

Новый молодежный проект стримингового гиганта станет адаптацией бестселлера Geek Girl.

Netflix превратит серию книг в десятисерийный сериал, производство начнется уже в конце этого года.

Проект расскажет о неуклюжей, скромной девочке-подростке Харриет Мэннерс, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда ее приглашают принять участие в съемках в качестве модели.

Серию книг Geek Girl создала британская писательница Холли Смейл. Первый роман вышел в 2013 году и получил положительные отзывы, книга была удостоена премии Waterstones Children's Book Prize 2014 года и попала в шорт-лист премии Роальда Даля.

Над сериальной адаптацией Geek Girl будут работать канадские и британские компании. Проект находится на ранней стадии разработки.

Источник: srsly.ru



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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.