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Netflix сделает свой игровой сервис доступным на телевизорах
108
Главный

Сегодня в 10:08

Netflix сделает свой игровой сервис доступным на телевизорах

Компания Netflix работает над тем, чтобы сделать свой игровой сервис доступным на смарт-телевизорах, стремясь выйти за рамки смартфонов и планшетных компьютеров. На это указывает программный код, который обнаружили энтузиасты в приложении Netflix. Части кода также указывают на то, что пользователи смогут использовать смартфоны в качестве контроллеров при взаимодействии с играми на телевизорах.

Netflix запустила свой игровой каталог в конце 2021 года, сделав его доступным на iPhone, iPad и устройствах с Android. С тех пор разработчики выпустили десятки игр, таких как Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game и Card Blast. На устройствах Apple игры выпускаются отдельно через платформу App Store, но их можно запускать через приложение Netflix, имея подписку на стриминговый сервис.

Источник: 3dnews.ru

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#netflix #видеоигры #игры #стриминговыйсервис #телевизор
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