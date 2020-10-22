Netflix разрешит бесплатно смотреть фильмы в течение 48 часов

Стриминговый сервис Netflix запускает акцию, в рамках которой жители какой-либо страны будут получать двухдневный доступ ко всем фильмам и сериалам платформы без подписки. Акция под названием StreamFest впервые стартует 4 декабря в Индии.

В начале этого месяца стриминговый гигант отменил бесплатный пробный 30-дневный период для новых пользователей США. Теперь компания планирует привлекать потенциальных подписчиков сервиса другими способами и рассматривает альтернативные маркетинговые акции.

Источник: afisha.ru